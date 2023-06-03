اردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لتركيا ويتعهد بـ"الحيادية"

شفق نيوز/ أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهداً بالعمل "بحيادية" بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية نظمت لأول مرة.

وقال اردوغان في مراسم بالبرلمان في أنقره بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "بصفتي رئيسا، أقسم ... بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها... وللوفاء بواجبي بحيادية".

وأضاف اردوغان: "أقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية وتاريخها أن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية".

وحصل اردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، على 52.2 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 28 مايو. وجاء فوزه على خلاف توقعات معظم استطلاعات الرأي، وعلى الرغم من أزمة غلاء معيشة كان يُنظر لها على أنها أضعفت فرصه في الفوز.

والولاية الجديدة ومدتها خمس سنوات من شأنها أن تسمح لاردوغان بالمضي في سياسات يعتبرها معارضه سلطوية بشكل متزايد وأدت إلى انقسام في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها ستسمح له أيضا بتعزيز موقع تركيا باعتبارها قوة عسكرية إقليمية.

وأصبح اردوغان (69 عاما) رئيسا للوزراء، في عام 2003، بعد فوز حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات، في أواخر عام 2002، في أعقاب أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا منذ السبعينيات.

وفي عام 2014، أصبح أول رئيس منتخب شعبيا في البلاد، واُنتخب مرة أخرى في عام 2018، بعد الحصول على سلطات تنفيذية جديدة لمنصب الرئيس في استفتاء عام 2017.

وستكون معالجة المشكلات الاقتصادية للبلاد على رأس أولويات إردوغان مع بلوغ نسبة التضخم 43.70 في المئة، لأسباب من بينها سياساته غير التقليدية المتمثلة بخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس التركي في ساعة متأخرة، السبت، عن حكومته الجديدة وسط تكهنات وسائل الإعلام بدور لوزير المال السابق، محمد شيمشك، وهو شخصية تحظى بمكانة دولية.