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اردوغان يهاجم "فنلندا والسويد" ويتهمهما بدعم "الإرهاب"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-18T10:19:36+0000
اردوغان يهاجم "فنلندا والسويد" ويتهمهما بدعم "الإرهاب"

شفق نيوز/ اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاربعاء، رفض بلاده انضمام "فنلندا والسويد" إلى حلف شمال الأطلسي "لناتو"، متهماً اياها بدعم "الإرهاب".

وقال اردوغان، في تصريحات له اليوم، "نتوقع من حلفائنا أن يتفهموا أفكارنا وحساسياتنا بشأن مساندة البعض للمنظمات الإرهابية"، مشدداً أن "على الحلفاء أن يفهموا أن لدينا روابط إنسانية ومسؤوليات إزاء اللاجئين".

وأضاف الرئيس التركي: "أتوقع من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي تفهم حساسيات تركيا المتعلقة بالأمن"، مؤكدا "لا يمكننا قبول انضمام دول داعمة للإرهاب إلى حلف شمال الأطلسي".

وتابع قائلاً أن "موقفنا واضح ونرفض انضمام فنلندا والسويد إلى النيتو"، مضيفاً أن "لا حاجة للزيارات الرسمية من السويد وفنلندا إلينا لأن موقفنا واضح ونرفض انضمامهما للناتو".

وقال أردوغان أيضاً: "طلبنا إرهابيين من السويد ورفضت طلبنا والآن نرفض قبول انضمامها للناتو"، مشيراً إلى أن "تركيا أخطأت من قبل عندما وافقت على عضوية اليونان في الناتو ولا نريد تكرار نفس الخطأ".

ودعا أردوغان"الدول أعضاء الناتو لدعم الجهود التركية لإقامة منطقة آمنة على حدود سوريا".

وأمس الاربعاء، تقدمت فنلندا والسويد، رسميا بطلب العضوية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)

وتسلم أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، طلبا رسميا بهذا الخصوص من سفيري فنلندا والسويد المعتمدين لدى الحلف.

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