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اردوغان يلمح لـ"عملية عسكرية برية" في شمال سوريا والعراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-21T10:18:07+0000
اردوغان يلمح لـ"عملية عسكرية برية" في شمال سوريا والعراق

شفق نيوز/ المح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الإثنين، الى القيام بعملية عسكرية برية في شمال سوريا والعراق.

وقال اردوغان في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العملية العسكرية الجوية التي نفذناها في شمال سوريا والعراق لن تقتصر على الغارات الجوية".

وأضاف، "سنجري نقاشات بشأن مشاركة قوات برية في العملية العسكرية في شمال سوريا والعراق".

وفجر امس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل حزب العمال الكوردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة أن، "العملية تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها".

ولاحقاً قصفت الطائرات التركية، قرى ( انديزه، وزراكلي، وقلاتوكان، وجبال اسوس) في جبال قنديل بمحافظة السليمانية.

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