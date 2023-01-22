اردوغان يعلن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجمهورية يوم 14 مايو المقبل.

وقال أردوغان في لقاء مع أنصاره في مدينة بورصة: "أدعو ممثلي شبابنا، الذين سيشاركون في الانتخابات لأول مرة، إلى اتخاذ القرار الصحيح خلال التصويت الذي سيجري في 14 مايو".

وأضاف، أنه سيوقع في 10 مارس، مرسوما بإجراء الانتخابات في 14 مايو، وقال الرئيس التركي: "سنستخدم الصلاحيات الرسمية الممنوحة لنا في 10 مارس، وبعد ذلك ستبدأ فترة الستين يوما التي ينص عليها القانون لإجراء الانتخابات".

كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا في 18 يونيو، وتحدث الرئيس التركي في وقت سابق، عن احتمال جعل الانتخابات في موعد أبكر، مستشهدا بـ "الظروف الموسمية" لذلك.