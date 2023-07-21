اردوغان يعلن عودة مليون سوري لبلادهم ويتوقع زيادة العدد

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مليون سوري يقيم في تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة" عادوا إلى بلادهم مؤخراً، معرباً عن توقعه ارتفاع العدد خلال "الفترة المقبلة".

وجاءت تصريحات أردوغان خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرة العودة من جولة خليجية اختتمها بزيارة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، لكنه لم يحدد المدة التي عاد فيها هذا العدد من السوريين.

وفي السياق، أوضح الرئيس التركي أن قطر تدعم المشروع السكني الذي يجري تحضيره في الشمال السوري، ويستهدف بناء آلاف من منازل الطوب لاستقبال نحو مليون سوري.

وأشار إلى أن عملية البناء متواصلة، وأن نحو 100 إلى 150 ألف منزل بات جاهزاً، وأضاف: "عندما نقوم بذلك يبدأ إخوتنا السوريون بالعودة (إلى بلدهم). هناك نحو مليون عادوا بالفعل. سيزيد هذا العدد في المستقبل".

وأردف: "تدعم قطر هذا المشروع الذي يجري تحضيره في الشمال السوري، وأعتقد أنه مع تقدم المشروع سيزيد عدد اللاجئين العائدين بشكل أكبر".

في حين اعتبر الرئيس التركي أن رغبة اللاجئين في العودة "طواعية" أمر واضح، مشيراً إلى أنهم "يتوقون للعودة إلى أراضيهم" بحسب وصفه.

كان أردوغان خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو/أيار الماضي، كشف عن خطة بناء منازل جديدة في شمال سوريا بتمويل قطري، تكفي لإيواء مليون سوري من تركيا.

وتشهد تركيا ارتفاعاً في حدة الخطاب العنصري ضد السوريين والأجانب، تقوده أحزاب معارضة على رأسها حزب "النصر" الذي يقوده اليميني المتطرف أوميت أوزداغ.

وشهدت الحملة الترويجية لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشاهد مناهضة لوجود السوريين؛ حيث نصب لافتات كبيرة في الشوارع يعد فيها بإعادة السوريين وضبط الحدود.

وفي الآونة الأخيرة تقول السلطات التركية إنها تشنّ حملة أمنية ضد الهجرة غير الشرعية، وتقول إنها تلاحق المهاجرين غير الشرعيين، الذين دخلوا أراضيها بطريقة غير رسمية.