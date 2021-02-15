سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اردوغان يتهكم على بيان امريكي بشأن "إعدام 13 تركياً على يد مسلحين كورد"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-15T12:56:55+0000
اردوغان يتهكم على بيان امريكي بشأن "إعدام 13 تركياً على يد مسلحين كورد"

شفق نيوز/ اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، بدعم مسلحين كورد، قال إنهم أعدموا 13 تركيا في "شمال العراق".

وقالت تركيا أمس الأحد إن مقاتلين من حزب العمال الكوردستاني المحظور أعدموا 13 تركيا، منهم عسكريون وأفراد شرطة، خلال عملية عسكرية ضد الجماعة. وقالت واشنطن إنها تندد بقتل الأتراك إذا ثبتت صحة التقارير عن مسؤولية حزب العمال الكوردستاني عنه.

وقال أردوغان لأنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إن بيان الولايات المتحدة يظهر أنها تدعم حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب الكوردية السورية، التي تعتبرها أنقرة فرعا للحزب المحظور.

وأضاف أن البيان الامريكي "مزحة".

related

أوروبا تدرس فرض عقوبات على تركيا

Date: 2020-10-30 06:04:33
أوروبا تدرس فرض عقوبات على تركيا

صحيفة بريطانية تتوقع اقالة اردوغان وانهيار الاقتصاد في تركيا

Date: 2019-07-08 08:32:24
صحيفة بريطانية تتوقع اقالة اردوغان وانهيار الاقتصاد في تركيا

بعد هروبهم من العراق .. عناصر في حزب العمال يسلمون انفسهم لتركيا

Date: 2020-11-26 10:26:26
بعد هروبهم من العراق .. عناصر في حزب العمال يسلمون انفسهم لتركيا

بسبب البطالة.. تركي يشعل النار في نفسه أمام المارة

Date: 2019-09-12 14:40:54
بسبب البطالة.. تركي يشعل النار في نفسه أمام المارة

أردوغان يعين 18 واليا جديدا ويغير أماكن 23 آخرين

Date: 2020-06-10 11:18:23
أردوغان يعين 18 واليا جديدا ويغير أماكن 23 آخرين

أردوغان يدعو الأتراك رسمياً إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية

Date: 2020-10-26 12:28:16
أردوغان يدعو الأتراك رسمياً إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية

المفصولون يهاجمون العدالة والتنمية: لم يعد بحزب أردوغان عقول حرة

Date: 2019-09-04 17:23:14
المفصولون يهاجمون العدالة والتنمية: لم يعد بحزب أردوغان عقول حرة

أردوغان: لن تخرج تركيا من سوريا ما لم تنسحب الدول الاخرى

Date: 2019-11-08 20:07:17
أردوغان: لن تخرج تركيا من سوريا ما لم تنسحب الدول الاخرى