اردوغان يتهكم على بيان امريكي بشأن "إعدام 13 تركياً على يد مسلحين كورد"

شفق نيوز/ اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، بدعم مسلحين كورد، قال إنهم أعدموا 13 تركيا في "شمال العراق".

وقالت تركيا أمس الأحد إن مقاتلين من حزب العمال الكوردستاني المحظور أعدموا 13 تركيا، منهم عسكريون وأفراد شرطة، خلال عملية عسكرية ضد الجماعة. وقالت واشنطن إنها تندد بقتل الأتراك إذا ثبتت صحة التقارير عن مسؤولية حزب العمال الكوردستاني عنه.

وقال أردوغان لأنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إن بيان الولايات المتحدة يظهر أنها تدعم حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب الكوردية السورية، التي تعتبرها أنقرة فرعا للحزب المحظور.

وأضاف أن البيان الامريكي "مزحة".