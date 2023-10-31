اردوغان يتعهد بـ"محاكمة" إسرائيل ولبنان تشكوها لمجلس الأمن بسبب "الفسفور الأبيض"

شفق نيوز/ تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الثلاثاء، بـ"محاكمة" إسرائيل على ما اقترفته في قطاع غزة، في حين أعلنت الخارجية اللبنانية عزمها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض.

وقال اردوغان في كلمة له، إن "إسرائيل ترتكب جريمة حرب ويجب محاسبتها أمام القانون"، مضيفاً "سنعمل على محاكمة إسرائيل بسبب ما اقترفته في غزة".

وتابع "يجب وقف إسرائيل بأسرع وقت لأنها لم تعد تتصرف كدولة وإنما كمنظمة".

واشار أردوغان الى "ضرورة تأسيس آلية أمنية جديدة بتعاون الأطراف الإقليمية، ومستعدون لتحمّل مسؤولية في حال اتخاذ خطوة من هذا القبيل".

وتابع ان "الإدارة الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع منذ 25 يوما بدعم غير مشروط من أوروبا وأمريكا".

من جانبها قالت الخارجية اللبنانية، إنها "ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها ضد لبنان".

بدورها أدانت وزارة الخارجية المصرية، استهداف إسرائيل لمخيم جباليا وقالت إنه "انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها".

وكانت الحكومة في قطاع غزة اعلنت اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 400 شخص بقصف اسرائيلي استهدف مخيم جباليا بالقطاع.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن "العدد الأكبر من ضحايا مجزرة مخيم جباليا هم أطفال ونساء".

ولفتت الوزارة الى ان "الاحتلال دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل".