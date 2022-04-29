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اردوغان: زيارة السعودية ستفتح أبواب عهد جديد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-29T07:04:24+0000
اردوغان: زيارة السعودية ستفتح أبواب عهد جديد

شفق نيوز/ رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، أن زيارته للسعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد من العلاقات بين أنقرة والرياض.

وأمس الخميس، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية في زيارة تستمر يومين، واستقبله كل من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان في جدة.

وقال أردوغان في سلسلة تغريدات عبر صفحته في "تويتر": "أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين. ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

وتابع: "أنا على ثقة بأننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي. وزيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل، المليء بالرحمة والمغفرة والعطف، ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".

وأشار إلى أنه "على ثقة أن زيادة تعاوننا مع السعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل سيصب في مصلحتنا المشتركة. ونرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة".

وختم أردوغان: "نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا. ونؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب".

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