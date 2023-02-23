ارتكب جريمة حرب خطيرة.. "سفاح اليرموك" خلف القضبان مدى الحياة

شفق نيوز / أدانت محكمة ألمانية، يوم الخميس، فلسطينياً سوريّا بارتكاب جريمة حرب وجريمة قتل لإطلاقه قنبلة يدوية على حشد من المدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في مخيم اليرموك بضواحي دمشق عام 2014.

وقضت المحكمة على المتهم (موفق ال د.) الملقب بـ"سفاح اليرموك" بالسجن مدى الحياة، وفقا لما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وذكرت المحكمة أن المدعى عليه "تصرف بدافع الانتقام من المدنيين في المنطقة" بعد مقتل ابن أخيه البالغ من العمر 25 عاماً بنيران أطلقها مسلحون معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأدين المدعى عليه بجريمة حرب خطيرة وأربع تهم بالقتل وتهمتي محاولة قتل وإيذاء جسدي. ووفقا لقرار المحكمة، الذي يمكن استئنافه، لن يكون المدان مؤهلا للإفراج عنه بعد 15 عاما كما هو الحال عادة في ألمانيا.

وأعلنت السلطات الألمانية في أغسطس/آب 2021 اعتقال (موفق ال د.)، وقالت حينها إنه متهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وكان مدنيون في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق ضمن حشد ينتظر مساعدات غذائية عندما أطلق عليهم الرجل قذيفة من سلاح مضاد للدبابات فقتل سبعة وأصاب ثلاثة بجروح خطيرة أحدهم طفل في السادسة.

وقال المدعون حينها إن موفق متهم بالانتماء إلى "فصيل فلسطيني مسلح يقاتل في صف قوات الأسد".