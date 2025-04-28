ارتفعت إلى 65 قتيلاً.. إيران تواصل إحصاء ضحايا ميناء "رجائي"

شفق نيوز/ أعلن محافظ هرمزغان الجنوبية في إيران، محمد عاشوري، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا حادثة الانفجار في ميناء رجائي إلى 65 قتيلاً.

وأوضح المحافظ، أن جهود البحث مستمرة للعثور على الضحايا بين الحطام، مشيراً إلى أن عملية نقل الحاويات المتضررة قد تستغرق نحو أسبوعين نظراً لحجم الأضرار التي خلفها الانفجار.

وأكد المسؤول المحلي، أن أولوية الفرق الميدانية تتركز حالياً على تسريع عمليات البحث والإنقاذ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.

وكان وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، أعلن استدعاء عدد من المسؤولين عن انفجار الميناء للتحقيق، مؤكداً أن القرار جاء بعد ثبوت "تقصير في التعامل مع الحادث".

وبيّن، أن الحريق تحت السيطرة، لكنه حذر من احتمال استمرار انبعاث دخان بسبب بعض المواد الكيميائية خلال الأيام المقبلة، متوقعاً أن تسلم مسؤولية المتابعة إلى المحافظة بدءاً من الليلة أو يوم غد.