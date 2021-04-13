ارتفاع كبير بإصابات كورونا في منطقة الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، تسجيل أربع حالات وفاة و٣١٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى، إن حالات الوفاة هي لامرأتين من قامشلو ومخيم الهول ورجلين من قامشلو والحسكة.

وأوضح أنهم سجلوا ٣١٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بواقع ١٦٥ ذكور و١٥٤ إناث.

وبين مصطفى ان الإصابات الجديدة توزعت بواقع ٦٥ حالات في الطبقة، و٦١ حالة في الحسكة، و٥٨ في قامشلو، و٤٢ في دير الزور، و٣١ في الرقة، و٣٠ في ديرك، و١٥ في الدرباسية، و١٤ في كوباني، و٣ حالات في منبج، مشيرا الى تسجيل أربع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٢ ألفاً و٧٥٦ حالة، منها ٤٣٢ حالة وفاة، و١٣٨٢ حالة شفاء.