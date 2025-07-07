ارتفاع قتلى فيضانات تكساس إلى 82 والبحث مستمر عن المفقودين

شفق نيوز - تكساس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت وسط ولاية تكساس إلى 82 قتيلاً، وسط استمرار جهود البحث والإنقاذ عن العشرات من المفقودين.

وفي مخيم كامب ميستيك الصيفي الخاص بالفتيات، الذي دمرته الفيضانات وجرفت المنازل من أساساتها، تواصل العائلات وفرق الإنقاذ عمليات البحث بين الركام المغمور بالمياه والأكواخ الفارغة، وسط ظروف صعبة تشمل مياه مرتفعة وتضاريس وعرة ووجود أفاعي مائية سامة.

ويشمل عدد المفقودين في المخيم عشر فتيات ومستشارة، بحسب مصادر محلية.

وقال حاكم تكساس، غريغ أبوت، إن هناك 41 شخصاً مؤكداً في عداد المفقودين في مختلف أنحاء الولاية، مع احتمال وجود المزيد.

وأوضح مأمور مقاطعة كير، لاري ليثا، أن فرق البحث عثرت على جثث 68 شخصاً من بينهم 28 طفلاً في تلك المقاطعة التي تضم مخيم كامب ميستيك ومخيمات أخرى.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على المفقودين، في وقت حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات المفاجئة في مناطق وسط تكساس المشبعة بالمياه.

ونبه نائب حاكم الولاية، ندان باتريك، إلى أن الأمطار المرتقبة قد تزيد من عدد القتلى، مشدداً على خطورة الوضع.

وذكرت السلطات أن الفيضانات بدأت يوم الجمعة بعد هطول كميات أمطار في ساعات قليلة تعادل ما تهطل في أشهر، ما تسبب في فيضانات سريعة وصادمة.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة "الكارثة الكبرى" في الولاية، ما يتيح تخصيص موارد إضافية للتعامل مع الأزمة.

وأكد رئيس إدارة الطوارئ في تكساس، نيم كيد، أن فرق الإنقاذ البرية والجوية والمائية تواصل عمليات البحث على طول نهر غوادلوبي بحثاً عن ناجين وجثث، مشيراً إلى أن عمليات البحث ستستمر حتى العثور على جميع المفقودين.