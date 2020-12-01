سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ارتفاع قتلى حادث الدهس بألمانيا.. والشرطة تتحدث عن الدافع

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-01T19:19:15+0000
ارتفاع قتلى حادث الدهس بألمانيا.. والشرطة تتحدث عن الدافع

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الدهس الذي وقع في مدينة ترير غربي ألمانيا، الثلاثاء، إلى 4 قتلى، فيما أكدت الشرطة أن "لا مؤشر إلى وجود دوافع سياسية" وراء الواقعة.

وأضافت الشرطة أنها تواصل التحقيقات في ملابسات الحادثة، وفق ما ذكرت فرانس برس.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الألمانية أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب 15 آخرون بجروح خطيرة، من جراء صدم عدد من المارة على طريق للمشاة.

و أعلنت شرطة ترير في تغريدة على موقع "تويتر"، أنها تمكنت من اعتقال السائق والتحفظ على السيارة التي كان يقودها وصدم بها المشاة.

وهرعت فرق الشرطة والإنقاذ إلى المكان، كما طلبت السلطات من المواطنين تجنب وسط المدينة، لكنها لم تشر إلى طبيعة الهجوم، وما إذا كان اعتداءً إرهابيا محتملا.

ومع وقوع هذا الحادث في مطلع ديسمبر الجاري، يعود إلى أذهان الألمان، هجوم الدهس الإرهابي الذي استهدف سوقا للميلاد في العاصمة برلين، في التاسع عشر من ديسمبر 2016.

وكان الهجوم الذي نفذه طالب اللجوء التونسي، أنيس العامري، وقتئذ، قد أسفر عن مقتل 12 شخصا، فيما أصيب عشرات الآخرين، وسط حالة من الهلع.

ويأتي حادث الدهس، بنيما زادت أجهزة الأمن في دول أوروبية، من درجة التأهب، على إثر اعتداءات في كل من فرنسا والنمسا.

وتبعد ترير نحو 200 كيلومتر غربي فرانكفورت، قرب الحدود مع لوكسمبورغ. وتعرف المدينة التي يقطنها 110 الاف شخص ببوابتها الرومانية بورتا نيغرا القريبة من موقع الهجوم، كما أنها مهد كارل ماركس. 

related

قتيلان وجرحى في حادث دهس بألمانيا

Date: 2020-12-01 15:34:23
قتيلان وجرحى في حادث دهس بألمانيا

ميركل: ألمانيا لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا

Date: 2019-10-17 10:28:10
ميركل: ألمانيا لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا

ألمانيا تحقق رقماً قياسياً في مبيعات الأسلحة

Date: 2019-11-13 16:48:45
ألمانيا تحقق رقماً قياسياً في مبيعات الأسلحة

للمرة الأولى.. النمسا توافق على عودة أطفال عناصر داعش

Date: 2019-08-24 14:13:32
للمرة الأولى.. النمسا توافق على عودة أطفال عناصر داعش

قرار ألماني "جريء" لحماية البحار والمحيطات

Date: 2020-09-18 18:42:23
قرار ألماني "جريء" لحماية البحار والمحيطات

المانيا تحبط هجمات ضد مسجد

Date: 2020-02-17 06:33:33
المانيا تحبط هجمات ضد مسجد

مقتل 8 أشخاص بهجوم مسلح استهدف مقهيين في المانيا

Date: 2020-02-20 07:35:25
مقتل 8 أشخاص بهجوم مسلح استهدف مقهيين في المانيا

ألمانيا تقترح منطقة آمنة دولية في سوريا

Date: 2019-10-21 22:57:07
ألمانيا تقترح منطقة آمنة دولية في سوريا