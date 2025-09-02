ارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 1124

شفق نيوز- كابل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 1124 شخصاً.

وذكرت الجمعية، أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، مع تدمير أكثر من 8 آلاف منزل جراء الكارثة.

من جانبه، قال مسؤول إدارة الكوارث في إقليم كونار، إحسان الله إحسان، إنه جرى تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى بالإقليم أمس الاثنين بعد الزلزال، وإن الجهود ستركز الآن على الوصول إلى مناطق جبلية أكثر بعدا.

وتابع قائلا: "لا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد الجثث التي ما تزال تحت الأنقاض، لكن نسعى جاهدين لإتمام هذه العمليات في أقرب وقت ممكن والبدء بتوزيع المساعدات على العائلات المتضررة".

وسبق أن أشارت وسائل إعلام أفغانية إلى أن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى القرى المعزولة في منطقة كونار بشرق البلاد.

يذكر أن مكتب المسح الجيولوجي الأميركي قد قال إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة ننجارهار شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، وعلى عمق 8 كيلومترات.