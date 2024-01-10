ارتفاع عدد قتلى النزاعات المسلحة من المدنيين بنسبة 122% في العام 2023

شفق نيوز/ كشفت مجموعة العمل ضد العنف المسلح "AOAV"، يوم الأربعاء، ارتفاعاً بعدد الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة خلال العام 2023.

وذكرت المجموعة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، أن عام 2023 شهد ارتفاعاً بنسبة 122% في حصيلة القتلى المدنيين جراء النزاعات المسلحة على مستوى العالم، مقارنة بعام 2022.

وبينت أن ارتفاعاً بنسبة 69% حصل في حوادث استخدام الأسلحة المتفجرة، وكذلك الغارات الجوية مسؤولة عن 67% من الوفيات بين المدنيين، وفي البلدات والمدن، كان 90% من المتضررين من الأسلحة المتفجرة من المدنيين.

وأشارت إلى أن عملية "السيوف الحديدية" التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ساهمت بشكل كبير في هذه الزيادة، حيث نسب إليها 37% من إجمالي الضحايا المدنيين على مستوى العالم.

وشهد عام 2023 أكبر عدد من المدنيين المتضررين منذ بدء تسجيلات AOAV"" في عام 2010، حيث قتل أو جرح 33 ألفاً و846 مدنياً، كما شهد أكبر عدد من استخدام الأسلحة، حيث تم الإبلاغ عن 7307 حوادث ضارة (ثاني أعلى نسبة منذ عام 2010 في عام 2022 مع 4322 حادثا).

وقال، المدير التنفيذي للمجموعة، إيان أوفرتون: "لقد أثبت العام الماضي أنه الأكثر ضررا على المدنيين بسبب أعمال العنف المتفجرة منذ أن بدأنا مراقبتنا في عام 2010"، لافتا إلى أن "المعارك والاشتباكات في أوكرانيا والسودان قد ساهمت في رفع أعداد الضحايا".

وأفاد بأنه "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما بدأت الحرب بهجوم مفاجئ من حماس، على جنوبي إسرائيل، كان هناك ارتفاع هائل في حوادث مقتل المدنيين".