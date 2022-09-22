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ارتفاع عدد القتلى إلى 17 منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-22T16:09:55+0000
ارتفاع عدد القتلى إلى 17 منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران

شفق نيوز/ اعلن التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الخميس، مقتل 17 شخصا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ستة أيام على وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب "ارتدائها لباسا غير محتشم"..

وذكر التلفزيون الإيراني؛ أن "17 شخصا من بينهم متظاهرين وشرطيين لقوا حتفهم في أحداث الأيام الأخيرة"،

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) الأسبوع الماضي بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".

ودخلت في غيبوبة خلال احتجازها، وقالت السلطات إنها ستفتح تحقيقا للوقوف على سبب الوفاة.

وأطلقت وفاة أميني العنان لغضب عارم بين السكان وأدت لاندلاع أسوأ احتجاجات تشهدها إيران منذ عام 2019.

وتركزت معظمها في المناطق الشمالية الغربية التي يسكنها الأكراد في إيران، لكنها امتدت أيضا إلى العاصمة طهران وما لا يقل عن 50 مدينة وبلدة في أنحاء إيران، واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين.

ويخشى حكام إيران من تجدد الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2019 احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين، والتي كانت الأكثر دموية في تاريخ إيران.

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