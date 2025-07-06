ارتفاع ضحايا فيضانات تكساس وترامب يعلن حالة الطوارئ

شفق نيوز - تكساس

ارتفع عدد الضحايا جراء الفيضانات التي ضربت ولاية تكساس الأمريكية إلى 57 شخصاً، يوم الأحد، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع إعلان "كارثة كبرى" في منطقة هيل كنتري.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه "لقد وقعت للتو إعلان كارثة كبرى لمقاطعة كير، تكساس، لضمان حصول رجال الإنقاذ الشجعان على الموارد التي يحتاجونها على الفور".

في المقابل، أكد نائب حاكم الولاية دان باتريك، "أن 59 شخصاً تأكدت وفاتهم في الفيضانات حتى صباح اليوم"، متوقعاً في الوقت نفسه "ارتفاع هذا العدد".

ووفقاً لمسؤول في مقاطعة كير، فإنه من بين الجثث التي تم انتشالها، ما يزال هناك 12 بالغاً و5 أطفال في انتظار التعرف على هوياتهم، وما زال هناك أكثر من 20 طفلاً يعتقد أنهم في عداد المفقودين من معسكر ميستيك، وهو معسكر مسيحي للفتيات يقع على ضفاف نهر غوادالوبي.