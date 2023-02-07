ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا ونداء استغاثة وسط هزات جديدة

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة للزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر يوم أمس الاثنين.

وقال المرصد، إن "عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا ارتفع الى 1970 قتيلا".

واشار الى "ارتفاع الاصابات الى نحو 2000 شخص على الأقل، وتضرر 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب البلاد.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء السورية، ان "سكان حلب واللاذقية وحمص، شعروا بهزة أرضية ارتدادية خفيفة اليوم، الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن "المساعدات الإنسانية لا تخضع للعقوبات وفق القوانين الدولية لذا لا داعي للتذرع بذلك".

من ناحية أخرى، حذر الدفاع المدني السوري، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي غربي إدلب، داعيا السكان في مدينة جسر الشغور ودركوش توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر، وذلك بعد الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا فجر الإثنين.