وسط ارتفاع قتلى قصف المستشفى بغزة.. الجيش الاسرائيلي: كنا قد أنذرنا بإخلاء المستشفى

شفق نيوز/ قالت محطة الجزيرة نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، إن الجيش كان قد أنذر بإخلاء مستشفى المعمداني و5 مستشفيات أخرى، قبل عملية القصف التي أوقعت مئات القتلى والجرحى

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في تدوينة له: "فقط للتوضيح: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة. كل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواب حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا".

وفي هذه الاثناء قال مسؤولون في الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد القتلى في القصف ارتفع الى 500 شخص، وعشرات الجرحى.

وعلى صعيد متصل قالت تقارير صحفية، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر الانسحاب من اجتماع مقرر مع الرئيس الامريكي جو بايدن الذي سيزور اسرائيل، على خلفية قصف المستشفى.