ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات في سلسلة من الأعاصير، التي اجتاحت عددا من الولايات الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تم تسجيل الوفيات في ولايات، ألاباما وأركنساس وديلاوير وإلينوي وإنديانا وميسيسيبي، وفي ولاية تينيسي لقي فيها وحدها 15 شخصًا مصرعهم.

كما قُتل خمسة أشخاص نتيجة الإعصار الذي ضرب ولاية أركنساس، التي أعلنت حاكمتها سارة هاكابي ساندرز، في وقت سابق، حالة الطوارئ، قائلة إن السلطات لن تدخر موارد لإعادة بناء الولاية، وأمرت وفق مرسومها، الحرس الوطني بالمساعدة مكافحة تبعات الأعاصير.