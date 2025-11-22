ارتفاع حصيلة فيضانات فيتنام إلى 55 قتيلاً و13 مفقوداً

شفق نيوز- هانوي

إرتفعت، يوم السبت، حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في وسط فيتنام إلى 55 شخصا.

وذكرت الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث، أن "حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في وسط فيتنام ارتفعت إلى 55 شخصا، مع اعتبار 13 في عداد المفقودين".

وتجاوز معدل هطول المطر 1900 مليمتر في بعض أنحاء وسط فيتنام خلال الأسبوع الماضي.

وكان نصف الوفيات تقريبا في إقليم داك لاك، حيث لقي 27 شخصا حتفهم، بينما لقي 14 شخصا حتفهم في إقليم خانه هوا.

وتقدر الحكومة أن "الفيضانات كلفت الاقتصاد حوالي 8.98 تريليون دونج (341 مليون دولار أميركي)".