ارتفاع حصيلة ضحايا موجة البرد في أفغانستان إلى 166 شخصاً

شفق نيوز/ أعلن مسؤول في وزارة إدارة الكوارث الأفغانية، يوم السبت، عن مصرع 166 شخصاً على الأقل جراء موجة برد شديد تضرب البلاد منذ نحو عشرين يوما.

وقال المسؤول الأفغاني عبد الرحمن زاهد، لوكالة "فرانس برس" للأنباء، إن 88 شخصا قضوا خلال أسبوع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية حتى الآن إلى 166 وفاة استنادا إلى بيانات 26 ولاية من أصل 34 ولاية في البلد الذي يعاني من البؤس.

وأوضح زاهد في فيديو أن الوفيات نتجت عن فيضانات وحرائق وتسرب في السخانات العاملة على الغاز والمستخدمة لتدفئة المنازل.

وتدنت الحرارة إلى 33 درجة تحت الصفر في بعض مناطق أفغانستان منذ 10 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ويترافق هذا البرد الشديد أحيانا مع تساقط ثلوج أو أمطار تتسبب بالجليد، وذلك وسط انقطاع متكرر في التيار الكهربائي.

وكانت منظمات المساعدة الإنسانية حذرت قبل موجة البرد من أنّ أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة باتوا على شفير المجاعة وأن أربعة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.

كما أدى البرد إلى انهيار أو تضرر نحو 100 منزل ونفوق نحو 80 ألف رأس ماشية تعتبر موردا أساسيا في البلد الشديد الفقر.

من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع وفاة 17 شخصا في إحدى قرى ولاية بادخشان (شمال شرق) بسبب "التهاب رئوي حاد".

وأوردت المنظمة أن "ظروف الطقس الصعبة منعت فرق الإغاثة من الوصول إلى المنطقة".

تراجعت المساعدة الإنسانية بشدة بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من سنتين إثر انسحاب القوات الأميركية منها.

وحظرت حكومة طالبان في كانون الأول/ديسمبر على الأفغانيات العمل في منظمات إنسانية، ما أرغم العديد من هذه المنظمات على وقف عملياتها في البلد.

وبفضل الإعفاء الذي أقر لاحقا لقطاع الصحة، تمكنت بعض المنظمات غير الحكومية من استئناف أنشطتها.