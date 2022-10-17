ارتفاع حصيلة ضحايا سجن إيفين في طهران 

شفق نيوز/ أفادت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق والاضطرابات التي شهدها سجن إيفين في طهران إلى 8 نزلاء، وذلك بعد وفاة 4 أشخاص متأثرين بجروحهم.

وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية: "رغم المعالجات والإجراءات الطبية توفي مساء أمس 4 من نزلاء سجن إيفين أصيبوا بجروح جراء حريق وخلاف بين النزلاء".

وأضاف: "جميع المتوفين الثمانية كانوا من بين السجناء في عنبر جرائم السرقة"، مؤكدا على أن "6 من المصابين مازالوا في المستشفى وحالتهم الصحية جيدة".

ومساء السبت الماضي، تم إنقاذ أكثر من 70 سجينا كانوا معرضين للخطر، وذلك بعد وصول المدعي العام لطهران ورئيس منظمة السجون إلى المكان في الوقت المناسب، وبالتعاون مع سلطات السجن والشرطة ورجال الإطفاء والطوارئ، وفق تصريحات السلطات الرسمية.

وبحسب السلطة القضائية، فقد تم إبلاغ هويات جميع المتوفين إلى عائلاتهم وسيتم نشر أسمائهم لاحقا.