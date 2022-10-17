سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا سجن إيفين في طهران 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-17T06:53:31+0000
ارتفاع حصيلة ضحايا سجن إيفين في طهران 

شفق نيوز/  أفادت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق والاضطرابات التي شهدها سجن إيفين في طهران إلى 8 نزلاء، وذلك بعد وفاة 4 أشخاص متأثرين بجروحهم.

وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية: "رغم المعالجات والإجراءات الطبية توفي مساء أمس 4 من نزلاء سجن إيفين أصيبوا بجروح جراء حريق وخلاف بين النزلاء".

وأضاف: "جميع المتوفين الثمانية كانوا من بين السجناء في عنبر جرائم السرقة"، مؤكدا على أن "6 من المصابين مازالوا في المستشفى وحالتهم الصحية جيدة".

ومساء السبت الماضي، تم إنقاذ أكثر من 70 سجينا كانوا معرضين للخطر، وذلك بعد وصول المدعي العام لطهران ورئيس منظمة السجون إلى المكان في الوقت المناسب، وبالتعاون مع سلطات السجن والشرطة ورجال الإطفاء والطوارئ، وفق تصريحات السلطات الرسمية.

وبحسب السلطة القضائية، فقد تم إبلاغ هويات جميع المتوفين إلى عائلاتهم وسيتم نشر أسمائهم لاحقا.

related

بينها الكوردية.. إيران تمنع استخدام أسماء محلية للمحال التجارية في طهران

Date: 2021-12-05 16:20:42
بينها الكوردية.. إيران تمنع استخدام أسماء محلية للمحال التجارية في طهران

إيران.. قتلى ومصابين إثر حريق بمبنى سكني في طهران

Date: 2022-01-10 18:49:54
إيران.. قتلى ومصابين إثر حريق بمبنى سكني في طهران

بعد أن كانت بـ250.. إيران تعلن منح اقامة خمس سنوات للأجانب مقابل 90 ألف يورو

Date: 2022-04-06 07:50:55
بعد أن كانت بـ250.. إيران تعلن منح اقامة خمس سنوات للأجانب مقابل 90 ألف يورو

حالة التأهب في خمس محافظات إيرانية بعد هزة أرضية بطهران

Date: 2021-08-15 19:16:24
حالة التأهب في خمس محافظات إيرانية بعد هزة أرضية بطهران

ايران تعيد خدمة الانترنت "جزئياً" لطهران وعدة مدن

Date: 2019-11-27 15:58:45
ايران تعيد خدمة الانترنت "جزئياً" لطهران وعدة مدن

كورونا ايران.. الاشتباه بإصابة في طهران وانشاء مقر خاص للعلاج من الفيروس

Date: 2020-02-20 12:52:44
كورونا ايران.. الاشتباه بإصابة في طهران وانشاء مقر خاص للعلاج من الفيروس

حفل عيد ميلاد يتحول لمأساة في طهران

Date: 2022-06-15 08:56:46
حفل عيد ميلاد يتحول لمأساة في طهران

ضحايا بحريق نجم عن "تسرب غاز" في إيران

Date: 2022-06-28 18:35:57
ضحايا بحريق نجم عن "تسرب غاز" في إيران