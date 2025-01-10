ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق المندلعة في مدينة لوس أنجلوس منذ عدة أيام.

وقال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية في تحديث، إن عدد القتلى جراء الحرائق الضخمة المشتعلة في محيط لوس أنجلوس ارتفع إلى عشرة.

وجاء في بيان أن "قسم الطبيب الشرعي تلقى بلاغات بعشر وفيات على ارتباط بالحرائق"، مضيفاً أن "كل الحالات تنتظر حالياً التعرف على الهويات وإبلاغ الأقرباء".

وواصلت الحرائق الهائلة في المدينة تمددها حيث أتت على منازل ومركبات وتسببت بإجلاء عشرات آلاف الأشخاص وبسقوط قتلى.

وبقي الحريقان الرئيسيان المستعران في المدينة خارجين عن السيطرة.

وفرّ أكثر من 130 ألف شخص من منازلهم بسبب الحرائق التي تزيد من شدّتها رياح عاتية في ثاني كبرى المدن الأمريكية.