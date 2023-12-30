ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على البوكمال قرب الحدود العراقية - السورية

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي يرجح ان يكون إسرائيلياً على مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية - السورية اليوم السبت.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حصيلة الخسائر البشرية ارتفعت إلى 19 وهم:4 من جنسيات سورية و15 من جنسيات غير سورية من ضمنهم 6 من جنسية عراقية، 4 بينهم جثثهم متفحمة، في حصيلة غير نهائية للغارات التي يرجح أنها إسرائيلية، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استهدفت نقاط تابعة للميليشيات الإيرانية في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة، ونقاط في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال، بالإضافة إلى قافلة تابعة للميلشيات بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق، ومقرات وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة وآليات في مدينة البوكمال وريفها قرب الحدود السورية – العراقية".

واشار الى ان "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 18 مصابا من الميليشيات بعضهم بحالات خطيرة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، مقتل وإصابة نحو 20 عنصرا من الميليشيات الإيرانية في حصيلة أولية، لـ 9 ضربات جوية استهدفت مقرات عسكرية وشحنة أسلحة في مدينة البوكمال ومحيطها قرب الحدود السورية-العراقية.

وفقا لمصادر المرصد السوري، فإن من بين القتلى عناصر من جنسيات غير سورية، جرى استهداف شحنة أسلحة وآليات ومستودع للذخيرة في مدينة البوكمال وريفها.