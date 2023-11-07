ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 10328 قتيلاً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى أكثر من عشرة آلاف شخص.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريحات للصحفيين إن 548 شخصاً لقوا مصرعهم خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 10328 شخصاً، بينهم 4237 طفلاً، و2716 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصاً، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأشار إلى أن "ما يسمى بالممرات الآمنة باتت ممرات موت"، مطالباً "كل الأطراف بضرورة توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات وضمان خروج الجرحى ودخول الوفود الطبية المتخصصة".

كما طالب بتوفير وحدات دم بكميات كبيرة لمستشفيات غزة.

وأكد القدرة أن المنظومة الصحية في غزة باتت عاجزة تماماً عن تقديم الخدمات للجرحى.

وأضاف: "نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بحماية المستشفيات والإسعاف وتأمين حركتها ووقف التهديدات الإسرائيلية للمنظومة الصحية وإعطائها الفرصة للقيام بوظائفها".