ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 237 قتيلا وأكثر من 600 مصاب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة السورية، صباح الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال البلاد، إلى نحو 900 بين قتيل ومصاب.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب لها، اطعلت عليه وكالة شفق نيوز، أن "237 شخصاً لقي حتفه حتى الآن، وأكثر من 639 آخرين تعرضوا لإصابات مختلفة جراء الزلزال الذي ضرب محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس".

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ووقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم.