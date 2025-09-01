ارتفاع حصيلة زلزال أفغانستان إلى أكثر من 800 قتيل وألفي مصاب

شفق نيوز– كابل

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد ليلة الأحد.

وبلغت آخر احصائية لعدد القتلى أكثر من 800 شخص، فيما أصيب نحو 2800 آخرين، وفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة.

وكانت التقارير الأولية الصادرة عن الإعلام الرسمي أفادت بمقتل نحو 500 شخص وإصابة ألف آخرين، بينما أشارت وزارة الداخلية إلى مقتل 622 شخصاً.

ولا تزال سلطات الصحة في حكومة طالبان تعمل على تأكيد العدد الرسمي للضحايا والوصول إلى المناطق النائية المتضررة.

وقال مكتب المسح الجيولوجي الأميركي إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، ووقع في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش في مقاطعة ننجارهار شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، وعلى عمق 8 كيلومترات.