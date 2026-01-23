ارتفاع حصيلة حريق مركز تجاري جنوب باكستان إلى 67 قتيلاً

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلنت السلطات المحلية في إقليم كراتشي جنوبي باكستان، يوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع السبت الماضي في مركز تجاري في الإقليم إلى 67 قتيلاً.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم إنه "تم تشريح 64 جثة، وتم التثبت من هوية ثمانية ضحايا" إلى الآن.

وقدمت أكثر من 50 عائلة عينات من الحمض النووي على أمل التعرف على أقاربهم المفقودين، في الوقت الذي أفادت فيه السلطات بأنه سيتم تسليم الجثث للعائلات بعد الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

واندلع الحريق مساء السبت الماضي في غول بلازا، وهو مركز تجاري من ثلاثة طوابق يضمّ 1200 متجر ويلقى إقبالا كبيرا.

وتجري لجنة حكومية تحقيقا في الحادث لكن أسباب الحريق غير معروفة إلى الآن، في حين انتقدت العائلات، السلطات على بطء عمليات البحث التي تتواصل الجمعة بين الأنقاض المتفحمة.

وكثيرا ما تندلع حرائق في أسواق كراتشي ومصانعها المعروفة ببناها التحتية المتداعية، لكن نادرا ما تقع حوادث بهذه الجسامة.