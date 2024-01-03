ارتفاع حصيلة تفجيري كرمان الى 250 قتيل وجريح والداخلية الايرانية تتوعد بـ"ردّ ساحق وعاجل"

شفق نيوز/ أفادت مصادر رسمية ايرانية، يوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة تفجيري كرمان الى نحو 250 قتيل وجريح، في وقت توعد فيه وزير الداخلية بـ"ردّ ساحق وعاجل".

وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية، إن "عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان ارتفع إلى 103 قتلى و141 جريحا".

من جهته قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن "الانفجار الثاني وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول"، موضحاً ان "هذه المؤامرة الجديدة هي استمرار للمؤامرات السابقة ضد إيران".

وتابع وزير الداخلية الإيراني، أن "انفجاري كرمان مؤامرة جديدة سترد قواتنا عليها بشكل ساحق وعاجل".

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار بالقرب من قبر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، في محافظة كرمان، مخلفاً 15 مصاباً على الأقل.

وفي تطور لاحق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن تفجيرين إرهابيين على الطريق المؤدي إلى قبر سليماني في كرمان جنوب إيران، ما تسبب بحالة من الذعر بين الحشود المتواجدة في المكان.

وتحدثت العلاقات العامة بإدارة الطوارئ في إيران، لوكالة "تسنيم"، عن عدد المصابين في حادث الانفجار على طريق روضة الشهداء في كرمان، وقالت: "قبل دقائق قليلة، وقع حادث انفجار في نفق (كنبد جبليه)، حيث أصيب 15 شخصاً وتم نقلهم إلى المراكز الطبية".