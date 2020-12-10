ارتفاع حصيلة انفجار "سري كانيه" إلى 28 قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة في مدينة سري كانيه / رأس العين بمحافظة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرق سوريا إلى 28 قتيلاً وجريحاً.

وقال المصدر في بيان، إن الانفجار أسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم 3 عسكريين أتراك من جراء انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين شمالي سوريا.

وأوضح المرصد أن من بين العسكريين الأتراك ضابط، مضيفا أن هناك 11 قتيلا من الشرطة المدنية وفصيل "السلطان مراد" الموالي لأنقرة.

وذكر أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة ضربت حاجزا مشتركا للشرطة المدنية والفصيل في مدخل المدينة.

وأشار المرصد السوري إلى عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لوجود 12 جريحا بعضهم في حالة خطرة.

يشار إلى أن مدينة سري كانيه تخضع لسيطرة الجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني" الموالي لأنقرة منذ أكثر من عام عند اجتياح المنطقة وإخراج قوات سوريا الديمقراطية منها.