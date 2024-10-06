"اختفى في لبنان".. مسؤولان ايرانيان لرويترز: فقدنا الاتصال بقاآني

شفق نيوز/ كشف مسؤولان إيرانيان، يوم الأحد، عن فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، الذي كان متواجداً في لبنان عند اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بغارة إسرائيلية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين قولهما، إن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني كان في لبنان بعد مقتل نصرالله، وتم فقدان الاتصال به منذ ذلك الحين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت خبراً عن فقدان الاتصال بقاآني بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت نصرالله، إلا أن مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، نفى في وقت سابق اليوم ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها عن إصابة أو مقتل قاآني جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، أو حتى توقيفه في لبنان.