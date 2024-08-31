اختفاء هليكوبتر روسية تحمل 22 شخصاً والضباب يعرقل عمليات الإنقاذ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطوارئ في موسكو، يوم السبت، اختفاء طائرة هليكوبتر روسية تحمل طاقما من ثلاثة أفراد و19 راكبا فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وكالة النقل الجوي الاتحادية قولها إن "الطائرة إم.آي-8تي أقلعت من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاجيتس، ولم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محددا الساعة 0400 بتوقيت غرينتش".

وقالت وزارة الطوارئ إن الضباب الكثيف في المنطقة يعرقل عمليات البحث والإنقاذ.

وكامتشاتكا، التي تسبق موسكو بتسع ساعات في التوقيت، وجهة سياحية مشهورة بالأنهار النقية وينابيع المياه الساخنة والبراكين.

وقال حاكم منطقة كامشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع مصور بث على تلغرام إن "مروحية من طراز ام آي-8 (...) اختفت عن الرادارات وعلى متنها 22 شخصا، هم 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم".

وأضاف "نفّذت عملية تحليق في أجواء المنطقة، لكنها لم تسفر للأسف عن أي نتيجة" بسبب سوء الرؤية.

وقالت السلطات الروسية إن مجموعة من المسعفين ومروحيتين أرسلوا في شكل عاجل الى منطقة الحادث في شبه جزيرة كامشاتكا البركانية.

و"ام آي-8" مروحية عسكرية سوفياتية الصنع.

وحوادث الطائرات والمروحيات مألوفة في أقصى الشرق الروسي، وخصوصا أنه منطقة نائية.

ففي أغسطس 2021، تحطمت مروحية من طراز "ام آي-8" كانت تقل 16 شخصا، بينهم 13 سائحا، في بحيرة كامشاتكا بسبب الرؤية السيئة. وأسفر الحادث عن ثمانية قتلى.

وفي يوليو من العام نفسه، تحطمت طائرة تجارية كان يستقلها 22 راكبا وستة من أفراد الطاقم، فيما كانت تستعد للهبوط في كامشاتكا. وقضى جميع من كانوا فيها.