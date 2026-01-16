اختفاء مقاتلة إف-35 أميركية عن الرادار قرب اليابان

2026-01-16T05:51:49+00:00

شفق نيوز- طوكيو

اختفت مقاتلة أميركية إف-35 عن شاشات الرادار قبالة سواحل اليابان بالقرب من مدينة أوموري.

ووفقاً لبيانات فلايت رادار 24، فقد اختفت مقاتلة أمريكية إف-35 عن الرادار قرب اليابان بعد إرسال إشارة استغاثة

وذكرت الوكالة أن الطائرة المقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف-35 إيه لايتنينغ 2 وصلت من شمال بحر اليابان، وحلقت شرقًا فوق اليابسة جنوب أوموري، ثم اتجهت شمال شرق، وفي حوالي الساعة الـ 6:09 صباحًا بتوقيت موسكو، اختفت الطائرة من على شاشات الرادار.

وبحسب المعلومات الطائرة التي قدمها فلايت رادار 24، فقد أرسلت الطائرة في وقت ما إشارة 7700، وهي رمز عام للطوارئ.

