اختفاء مقاتلة إف-35 أميركية عن الرادار قرب اليابان
شفق نيوز- طوكيو
اختفت مقاتلة أميركية
إف-35 عن شاشات الرادار قبالة سواحل اليابان بالقرب من مدينة أوموري.
ووفقاً لبيانات فلايت
رادار 24، فقد اختفت مقاتلة أمريكية إف-35 عن الرادار قرب اليابان بعد إرسال إشارة
استغاثة
وذكرت الوكالة أن
الطائرة المقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف-35 إيه لايتنينغ 2 وصلت من شمال بحر
اليابان، وحلقت شرقًا فوق اليابسة جنوب أوموري، ثم اتجهت شمال شرق، وفي حوالي
الساعة الـ 6:09 صباحًا بتوقيت موسكو، اختفت الطائرة من على شاشات الرادار.
وبحسب المعلومات
الطائرة التي قدمها فلايت رادار 24، فقد أرسلت الطائرة في وقت ما إشارة 7700، وهي
رمز عام للطوارئ.