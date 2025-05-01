اختفاء صحفيين كورديين أثناء تغطيتهما أحداث صحنايا بريف دمشق

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم الخميس، بفقدان الاتصال مع الصحفي أكرم صالح، مراسل قناة Channel 8، والمصور جودي حج علي، منذ يوم أمس الأربعاء، أثناء تغطيتهما الميدانية للاشتباكات في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وأوضح المراسل أن الصحفيين ينحدران من مدينة القامشلي، ويعملان بشكل رسمي في العاصمة السورية دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الفائت.

ونقل صحفي مقيم في دمشق لوكالة شفق نيوز أن "الزميلين أكرم وجودي كانا يقدمان مداخلات مباشرة لقناتهما بالقرب من مدخل مدينة أشرفية صحنايا، قرب طريق الأوتوستراد، حيث كانت تنتشر قوات الأمن العام السورية، قبل أن ينقطع الاتصال بهما لاحقاً".

من جانبها، أعربت شبكة الصحفيين الكورد السوريين، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء الغموض المحيط بمصير الصحفيين، مطالبة وزارتي الإعلام والداخلية في الحكومة السورية الجديدة، إلى جانب الجهات الأمنية والعسكرية المعنية، باتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مكان وجودهما وضمان سلامتهما.

وأكدت الشبكة أن الصحفيين يعملان بتراخيص رسمية صادرة عن وزارة الإعلام والمكاتب الإعلامية التابعة لها، داعية المنظمات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن الفوري والضغط على الجهات المعنية للكشف عن مصير الصحفيين وضمان عودتهما سالمين.