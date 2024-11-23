اختفاء حاخام يهودي في الإمارات.. إسرائيل تحقق وتخشى "العمل الإرهابي"

شفق نيوز/ أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والموساد، يوم السبت، اختفاء رجل دين يهودي في الإمارات منذ ظهر يوم الخميس الماضي.

وذكر البيان الإسرائيلي أن الحاخام تسفي كوغن وهو مواطن إسرائيلي ومولدوفي ومبعوث حركة حباد الدينية إلى الإمارات ومقيم هناك، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي.

وأضاف البيان أنه "جرى فتح تحقيق واسع منذ لحظة اختفائه وعلى إثر معلومة بأن الحديث يدور حول عمل إرهابي"، مشيرا إلى أن "أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية تعمل بشكل متواصل في ظل القلق على سلامة وأمن تسفي موغن".

بدورها قالت صحيفة "إيديعوت أحرونوت" إن الرجل مفقود منذ يوم الأربعاء، ويشتبه مسؤولون أمنيون الآن في مقتله.

وبينت أن السلطات في دولة الإمارات، المعروفة بشبكتها الواسعة من كاميرات المراقبة، هي من تقود التحقيق في القضية.

ولم يصدر عن السلطات الإماراتية أي تعليق رسمي بعد بشأن القضية.

وفي رده على اتصال هاتفي لموقع "الحرة" قال متحدث باسم حركة حباد أنه لا يوجد أي تعليق أو تحديث في الوقت الحالي بشأن القضية.

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أطلق مؤخرا تحذيرا من الدرجة الثالثة (تهديد متوسط) من السفر إلى الإمارات وأوصى بالامتناع عن السفر ما لم يكن ضروريا، مع اتخاذ إجراءات الحذر لمن هم موجودون هناك.

وفي 15 سبتمبر 2020، تم توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية برعاية أميركية، وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد مصر والأردن.