اختطاف وقتل شرطي في غزة و"حماس" تتهم إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اختطاف وقتل عنصر من الشرطة وسط قطاع غزة على أيدي من وصفتهم بـ"المجرمين".

وقالت الحركة في بيان، إن "إقدام مجموعة من المجرمين على خطف وقتل أحد عناصر الشرطة الشهيد البطل إبراهيم شلدان (النجار) في مدينة دير البلح، اليوم الثلاثاء، والتمثيل بجثته، أثناء أدائه واجبه الوطني هي جريمة مستنكرة، يجب محاسبة مرتكبيها بقوة وحزم".

وأضافت "هذه الجريمة التي تخدم الأهداف الصهيونية في محاولة كسر الجبهة الداخلية الفلسطينية وإشاعة الفلتان والفساد، وصولاً إلى هدف تهجير أبناء شعبنا، تستوجب من الجهات المسؤولة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعاون مع الاحتلال في مخططاته الإجرامية".

وشددت على أن محاولات إسرائيل في تنفيذ مخططاته عبر "ضرب السلم الأهلي وإشاعة الفلتان لن تنجح"، مؤكدة أنها "تقف بقوة خلف الأجهزة الأمنية في إنفاذ القانون".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في غزة، إنها شكلت لجنة تحقيق في مقتل رجل شرطة أثناء القيام بمهامه في فض شجار أسفر عن وفاة مواطن متأثراً بجراحه، مؤكدة أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب وأن يد العدالة ستصل إليهم.

وأكدت حماس في بيانها، على "ضرورة الوقوف جميعاً صفاً واحداً أمام أي مساعٍ إسرائيلية مستمرة لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي".