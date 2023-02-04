"اختطاف مسلح أم خلاف مع بوزعكوك".. بغداد تتابع اختفاء ناشطة عراقية في ليبيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنها تتابع مصير فتاة عراقية اختطفت في ليبيا قبل أيام، فيما تناولت مواقع تواصل قصة خلاف الناشطة مع ممثلة ليبية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن المتحدث بإسم الوزارة، أحمد الصحاف، قوله إن "الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختطفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي".

من جانبه، ذكر موقع "ليبيا المستقبل"، الخميس، أن "جهة مسلحة خطفت الممثلة والناشطة العراقية، داليا فرهود، من منزلها في ليبيا".

وقال إن داليا "تعرضت للاختطاف من منزلها في مدينة جنزور الليبية، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة".

فيما ذكرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن "عملية الاختطاف جاءت عقب تسجيل فرهود عدة صور وفيديوهات للإعلامية الليبية، غالية بوزعكوك (...) في حفل بدون وشاح (حجاب)".

وفي عام 2021 هاجمت غالية بوزعكوك الممثلة داليا فرهود، على خلفية حديث صانعة المحتوى العراقية عن تعرضها للعنصرية والتنمر خلال تواجدها في ليبيا، وفقا لليبيا المستقبل.