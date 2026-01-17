اختطاف مرشح الرئاسة الأوغندية بمروحية عسكرية

شفق نيوز- متابعة

أعلن حزب "منصة الوحدة الوطنية" المعارض في أوغندا فجر السبت، أن بوبي واين، مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، تعرض للاختطاف بواسطة "مروحية عسكرية" بعد يوم واحد من الانتخابات.

وقال الحزب على موقع "إكس" إن مروحية عسكرية هبطت على "مجمع" واين واقتادته "بالقوة" إلى جهة مجهولة.

وفي وقت سابق، ذكر الحزب في منشور منفصل، أن "عناصر أمن النظام" قطعوا التيار الكهربائي عن منزل واين وهاجموا حراسه الأمنيين وحاولوا "اقتحام المنزل بالقوة".

يذكر أنه لم يكن من الممكن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل، حيث تم حظر الوصول إلى الإنترنت في أوغندا منذ مساء الثلاثاء الماضي.