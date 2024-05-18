اختطاف عضو بمجلس النواب الليبي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة، أنها تحقق في واقعة "اختطاف" عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.

وقال مكتب الإعلام الأمني بالوزارة في بيان صدر، (مساء الجمعة) بشأن "حادثة اختطاف" الدرسي، إن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغا حول اختفاء عضو البرلمان "إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل"، مضيفا أنه "تم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي".

ونفت الوزارة بشكل قاطع "الأخبار المتداولة حول مقتله، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما"، ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة".