اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة جنوبي اليمن

شفق نيوز/ أعلن مسؤول في مكتب الأمم المتحدة في اليمن، اليوم السبت، اختطاف خمسة من موظفي المنظمة الدولية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال راسل جيكي، وهو مستشار اتصالات أول للمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، إن "الأمم المتحدة تؤكد اختطاف خمسة من موظفيها يوم أمس الجمعة في محافظة أبين".

وأوضح جيكي أن "الموظفين الخمسة كانوا في طريق العودة إلى مدينة عدن، "العاصمة المؤقتة" جنوب اليمن "بعد الانتهاء من مهمة ميدانية".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالسلطات لتأمين إطلاق سراحهم".

على صعيد متصل، ذكرت تقارير محلية يمنية أن مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة اعترضوا مركبة أممية في مديرية مودية شرق محافظة أبين، واختطفوا عددا من الموظفين الأممين أحدهم أجنبي، دون أن تحدد جنسيته، ونقلوهم إلى جهة مجهولة.

وتعاني محافظة أبين من تنامي أنشطة تنظيم القاعدة في مناطق نائية بالمحافظة الواقعة جنوبي اليمن.