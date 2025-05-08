"اختراق" و"يوم تاريخي".. أمريكا وبريطانيا تعلنان الاتفاق التجاري بينهما

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا، واصفاً إياه بـ"الاختراق"، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، "هذا بالفعل يوم مذهل، تاريخي".

وأشاد ترامب، بالتوصل الى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة هو الأول من نوعه بين الولايات المتحدة ودولة أخرى منذ أطلق حربه التجارية قبل أسابيع.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي "يسرني الإعلان أننا توصلنا الى اتفاق تجاري... مع المملكة المتحدة"، مضيفاً "نحن قريبون جداً من صفقات أخرى سنعلن عنها قريباً، الصين تود أن تعقد صفقة".

وأشار ترامب، إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق التجاري ستعلن خلال أسابيع قليلة.

من جانبه قال ستارمر، إن الاتفاق التجاري مع أمريكا عظيم وفي مصلحة بلدينا وسيخلق فرص عمل وسيعزز التجارة بين البلدين.