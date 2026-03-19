اختراق أمني في واشنطن.. مسيّرات مجهولة فوق مقر روبيو وهيغسيث

شفق نيوز- واشنطن

رصد مسؤولون أميركيون طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن، في تطور أمني لافت يتزامن مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وكشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أن الطائرات شوهدت فوق قاعدة "فورت ماكنير"، التي تضم مقار إقامة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، دون أن تتمكن السلطات من تحديد مصدرها.

ونقل التقرير عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن تحليق عدة طائرات مسيرة خلال إحدى الليالي في الأيام العشرة الماضية دفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية، وعقد اجتماع في البيت الأبيض لبحث سبل التعامل مع الحادثة.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن الجيش عزز إجراءات المراقبة والتأهب، في ظل الاستنفار المرتبط بالضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واحتمالات اتساع نطاق التهديدات.

وفي السياق، رفعت عدة قواعد عسكرية أميركية مستوى التأهب إلى درجة "تشارلي"، التي تشير إلى وجود تهديد محتمل، من بينها قاعدة "ماكغواير-ديكس-ليكهورست" في نيوجيرسي وقاعدة "ماكديل" في فلوريدا، التي تضم القيادة المركزية الأميركية.

وتزامن ذلك مع إصدار واشنطن تحذيراً أمنياً عالمياً لبعثاتها الدبلوماسية، وإجراء مراجعات فورية للإجراءات الأمنية، تحسباً لما وصفته بـ"تداعيات محتملة" للتصعيد في الشرق الأوسط.