اختراق قناة حكومية سورية وأصابع الاتهام نحو اسرائيل

شفق نيوز/ أعلن مدير المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة السورية باسل نيوف، أن قناة رئاسة مجلس الوزراء على تطبيق تلغرام تعرضت للاختراق.

وقال نيوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الحرب السيبرانية ومحاولات اختراق مواقع صفحات التواصل الاجتماعي لجهات حكومية سورية هي في سياق الحرب الإرهابية المستمرة على سوريا منذ 12 عاما وفي سياق ما يتعرض له الشعب السوري من حصار خانق وتضييق".

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن "الجهات التي تقوم بهذه الجرائم هي جهات معروفة. هم من دعم الإرهاب في سوريا ويستمرون في دعمه. وهم ذاتهم من يعتدون على المطارات السورية والمدنيين. أعتقد أن العدو الإسرائيلي وراء هذه الحملة بعد أن فشل هو وكل من يدعمه بالمخطط الإرهابي على مدار 12 عاما".

وعن تبني تنظيم "داعش" لعملية الاختراق قال نيوف إن "تنظيم داعش هو صنيعة الغرب الإمبريالي الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل الذين يمتلكون تكنولوجيا متقدمة يستخدمونها في أذية البشرية وفي تشويه المعلومات والأفكار" .

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء السوري تعرض قناتها على تطبيق تلغرام للاختراق.. وأضافت رئاسة الوزراء في بيان أن "الفريق التقني في الحكومة يعمل على استعادتها داعيا إلى الحذر من أي منشور قد يُنشر على القناة والى متابعة الأخبار الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام الرسمية".

وتعرضت عدة قنوات وحسابات حكومية وشخصية على التليغرام اليوم إلى عمليات اختراق من ضمنها حساب مدير المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة وحساب الإعلام الحربي في الوكالة الرسمية للأنباء سانا.