اختراق بيانات 237 ألف موظف في الحكومة الأمريكية

شفق نيوز/ تسببت عملية تسلل إلكتروني لوزارة النقل الأميركية في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفاً من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.

واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة.

ولم يتضح إن كانت أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدمت لأغراض إجرامية.

وأخطرت وزارة النقل الكونغرس، أمس الجمعة في رسالة بريد إلكتروني (اطلعت عليها رويترز)، أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن "التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين".

وقالت الوزارة في بيان إن "التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة النقل. ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل".

وأضافت أنها تحقق في الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات لحين تأمينه وتشغيله مجددا.

المصدر: رويترز