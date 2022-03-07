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اختتام ثالث جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا بلا تقدم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-07T21:03:19+0000
اختتام ثالث جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا بلا تقدم

شفق نيوز / اختتمت في بيلاروسيا، مساء الاثنين، ثالث جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، بلا أي نتائج مرجوة من طرفي الصراع.

وجرت المفاوضات التي استمرت نحو 3 ساعات، في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، وهي نفس المنطقة التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 آذار الجاري.

وأكد الوفد الأوكراني، وجود إمكانية التوصل إلى اتفاقات بين البلدين حول جميع القضايا تقريبا، باستثناء مطالب روسيا حول الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم إليها واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

في حين أشارات سفارة موسكو لدى مينسك، إلى أن توقعاتها من جولة المفاوضات الثالثة مع أوكرانيا لم تتحقق.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها الثاني عشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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