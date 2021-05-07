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اختتام اجتماعات فيينا بشأن نووي إيران وبدء مشاورات "صياغة" نص المسودة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-07T12:35:48+0000
اختتام اجتماعات فيينا بشأن نووي إيران وبدء مشاورات "صياغة" نص المسودة

شفق نيوز / اختتم في العاصمة النمساوية فيينا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، الذي عقد يوم الجمعة، وتقرر على الفور أن تبدأ مشاورات الخبراء لصياغة نص المسودة.

وعقد الاجتماع بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، استمر لنحو ساعة ونصف الساعة، وتقرر على الفور بدء مشاورات الخبراء للعمل على صياغة نص المسودة.

وجددت الأطراف كافة في هذا الاجتماع، تصميمها على التوصل إلى نتيجة في أقصر وقت ممكن.

وترأس الاجتماع مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي وصل إلى فيينا أمس الخميس.

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