اختبأ لمدة 8 ساعات.. اسرائيلي يروي قصة نجاته من هجوم حماس (فيديو)

شفق نيوز/ كشف إسرائيلي تفاصيل نجاته من الموت، بعد هجوم حماس على حفل "سوبر نوفا" الموسيقي، الذي كان يقام في منطقة جنوبي إسرائيل في وقت متأخر الجمعة، واستمر حتى صباح السبت.

وكان مئات الأشخاص يحضرون الحفل قبل أن يقتحمه مسلحون ويشرعون في إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، عشرات الشباب والشابات يصرخون ويركضون في اتجاهات مختلفة، وبحسب تقارير إعلامية انتشلت أكثر من 260 جثة من موقع الحفل.

ومن بين الناجين بأعجوبة من هذا الهجوم، الشاب غي دانون، الذي نشر مقطع فيديو يظهر فيه مذعورا ويتنفس بصعوبة خلال اختبائه بين الأشجار، في الوقت الذي كان يطلق فيه مسلحو حماس النار.

وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قال دانون، إن الأمر كان مرعبا حقا.. لم نكن نعرف ما إذا كنا سنتعرض لإطلاق نار أم لا، كنا نشعر أننا محاصرون وأن الطلقات النارية قريبة جدا منا.

واضاف: اعتقدنا أننا سنموت، ذهبت مع صديقين إلى مكان غير بعيد للاختباء وسط الشجيرات، وبدا المكان وكأنه لا يمكن الوصول إليه، لذلك بقينا هناك لمدة 8 ساعات، (حتى وصلت المساعدة).

Guy Danon speaks to CNN about how he survived the Hamas attack on the music festival in Israel with the help of a stranger. pic.twitter.com/0v6j2u0iX7