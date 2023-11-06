"احراج ثنائي".. بلينكن حاول "معانقة" نظيره التركي والأخير يتجنبه والسفير الأمريكي يستقبله بـ"وضع غير ملائم"

شفق نيوز/ تحدثت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، عن محاولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "معانقة" وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال تبادل التحية معه ولكن الأخير "تراجع خطوة إلى الوراء"، فيما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن السفير الأمريكي في أنقرة استقبل وزيره ويده في جيبه.

ونقلت وسائل الإعلام عن شخصيات عامة معروفة نصيحة لبلينكن "بالحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الجانبين".

ونشرت الخارجية التركية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق هذا الاجتماع. وتظهر اللقطات كيف يتقدم بلينكن بعد مصافحة قوية خطوة إلى الأمام ما يعطي انطباعا بأنها محاولة للعناق، لكن وزير الخارجية التركية تراجع خطوة إلى الوراء مع مواصلة الضغط على يد نظيره.

وعلقت شخصيات عامة معروفة في تركيا على هذا الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، نصح الصحافي الشهير ظافر شاهين، الوزير الأمريكي بـ"الحفاظ على المسافة الاجتماعية".

ووصفت صحيفة Sabah، بأن الأمر كان بمثابة "صدمة" للوزير بلينكن.

وكتبت الصحيفة: "حاول بلينكن معانقة هاكان فيدان الذي صافحه، لكنه تعرض لصدمة جديدة من حركة فيدان.. هذه اللحظات انعكست على وجه بلينكن هكذا...".

وفي وقت سابق، لفتت وسائل الإعلام التركية الانتباه إلى غياب مسؤولين رفيعي المستوى بين الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي في أنقرة، كما لاحظ الصحفيون كذلك عدم وجود إضاءة على المنصة.

وتتم بشكل واسع في القطاع التركي من شبكات التواصل الاجتماعي، مناقشة الاستقبال البارد بعض الشيء الذي حظي به بلينكن في أنقرة. ويعتقد عدد من المستخدمين أن الوزير الأمريكي "نال ما يستحقه".

وكان بلينكن قد وصل إلى العاصمة التركية خلال الليل. كما لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن السفير الأمريكي في أنقرة استقبل وزيره ويده في جيبه.