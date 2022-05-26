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احتجاز زعيم "داعش" الجديد في اسطنبول

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-26T11:29:25+0000
احتجاز زعيم "داعش" الجديد في اسطنبول

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبرج" الدولية للأنباء، اليوم الخميس، بأن السلطات التركية احتجزت الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي ابو الحسن القريشي في اسطنبول.

ونقلت بلومبرج، عن مسؤولين أتراك بارزين، إن زعيم تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية الجديد" قد ألقى الأمن القبض عليه في غارة أخيرة في مدينة إسطنبول.

وجاء في تقرير الوكالة أنه "أفاد المسؤولون الأتراك، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، بأن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلت رجلا يَعتقدون أنه قاد التنظيم المتطرف، منذ مقتل قائده السابق في عملية أمريكية في سوريا في شباط الماضي".

وكشف موقع “OdaTV” الإخباري التركي عن هوية المعتقل، قائلًا إنه أبو الحسن القرشي، إلا أن بلومبرج ذكرت أنها لم تتمكن من التحقق من هوية الرجل الذي اعتقلته السلطات التركية.

وأعلن تنظيم داعش عن تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي في رسالة صوتية مسجلة، بعد أسابيع من مقتل أبي إبراهيم القرشي، الذي خلف أبا بكر البغدادي في 2019.

 

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